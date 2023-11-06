В ИСЗФ заявили об ошибке учёных в оценке мощности магнитной бури

Учёные неправильно оценили мощность солнечной вспышки, в результате которой на Земле произошла сильная магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

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Ранее Институт прикладной геофизики сообщил, что на Земле произошла сильная магнитная буря. «И скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это всё равно не объясняет, как настолько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня», — приводит РИА Новости заявление. Днём ранее в некоторых регионах России в небе появилось аномальное красное свечение. Также учёные выяснили механизм защиты Земли от ультранизкочастотных волн.