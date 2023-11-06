Институт прикладной геофизики: на Земле произошла сильная магнитная буря
На Земле прошла мощная магнитная буря
Информация об этом была опубликована на сайте Института прикладной геофизики.
«Во второй половине суток 5 ноября зарегистрирована магнитная буря», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что степень возмущённости магнитного поля Земли оперативно возросла до уровня G3, что по пятибалльной шкале означает сильную степень.
Днём ранее в некоторых регионах России в небе появилось аномальное красное свечение.
Также учёные выяснили механизм защиты Земли от ультранизкочастотных волн.