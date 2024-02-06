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Актриса Мария Аронова рассказала, как изменится судьба персонажей фильма «Лёд 3»

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Актриса Мария Аронова рассказала о финальной части музыкально-спортивной трилогии «Лёд», которая выйдет в прокат 14 февраля.
Актриса Мария Аронова рассказала, как изменится судьба персонажей фильма «Лёд 3»
  • РИА Новости

В интервью «Газете.Ru» Аронова, которая исполнила роль тренера Ирины Шаталиной, рассказала, что с момента выхода предыдущей части фильма главная героиня Надя повзрослела, ей уже 18—19 лет.

Изменения произойдут в жизни главных героев, включая и спортсмена Сашу Горина, роль которого исполнил Александр Петров.

«В судьбе Шаталиной произойдут большие события в силу её возраста. На наших глазах изменится Надя: она будет взрослеть и принимать глобальные решения. Большие события произойдут и в судьбе Горина — у него поменяется жизнь», — поделилась актриса.

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