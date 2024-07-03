Заместитель муфтия Дагестана Салимов сообщил о временном запрете ношения никабов

Муфтий Дагестана заявил о временном запрете ношения никаба, сообщил его заместитель Абдулла Салимов.

Об этом он сказал в видеообращении в Telegram.

По его словам, муфтий, ссылаясь на обращение Министерства по национальной политике и делам религий, в котором сказано о существующей угрозе безопасности населению Дагестана, и на основании вынесенного 2 июня компетентного заключения отдела фетв заявил о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что против ношения никаба из-за вопросов безопасности.