Пранкеры от имени Порошенко обсудили с Клинтон Украину и выборы в США
- AP
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Об этом они сообщили в своём Telegram-канале.
Хиллари Клинтон выразила надежду, что Украина победит, поддержала её вступление в НАТО и заявила о необходимости военной помощи стране.
«Я надеюсь, помощь доберётся очень быстро и вовремя», — отметила она.
Дональда Трампа бывший госсекретарь назвала опасным кандидатом для США и остального мира и «очень плохим парнем».
«Я делаю всё, что могу, чтобы переизбрать президента Байдена», — сказала Клинтон российским пранкерам.
Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил пранкерам, что Украину не пригласят в НАТО на саммите.