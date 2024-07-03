Пранкеры от имени Порошенко обсудили с Клинтон Украину и выборы в США

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени экс-президента Украины Петра Порошенко обсудили с бывшим госсекретарём Хиллари Клинтон Украину и выборы в США.

Об этом они сообщили в своём Telegram-канале.

Хиллари Клинтон выразила надежду, что Украина победит, поддержала её вступление в НАТО и заявила о необходимости военной помощи стране.

«Я надеюсь, помощь доберётся очень быстро и вовремя», — отметила она.

Дональда Трампа бывший госсекретарь назвала опасным кандидатом для США и остального мира и «очень плохим парнем».

«Я делаю всё, что могу, чтобы переизбрать президента Байдена», — сказала Клинтон российским пранкерам.

Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил пранкерам, что Украину не пригласят в НАТО на саммите.