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Пранкеры от имени Порошенко обсудили с Клинтон Украину и выборы в США

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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени экс-президента Украины Петра Порошенко обсудили с бывшим госсекретарём Хиллари Клинтон Украину и выборы в США.
Пранкеры от имени Порошенко обсудили с Клинтон Украину и выборы в США
  • AP
  • © Matt Rourke

Об этом они сообщили в своём Telegram-канале.

Хиллари Клинтон выразила надежду, что Украина победит, поддержала её вступление в НАТО и заявила о необходимости военной помощи стране. 

«Я надеюсь, помощь доберётся очень быстро и вовремя», — отметила она. 

Дональда Трампа бывший госсекретарь назвала опасным кандидатом для США и остального мира и «очень плохим парнем». 

«Я делаю всё, что могу, чтобы переизбрать президента Байдена», — сказала Клинтон российским пранкерам. 

Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил пранкерам, что Украину не пригласят в НАТО на саммите.

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