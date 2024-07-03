RT в Telegram
Подпишись

Президент Финляндии: Китай может закончить конфликт на Украине одним звонком

Короткая ссылка
Глава Финляндии Александер Стубб выразил мнение, что Пекин мог бы разрешить украинский кризис одним телефонным звонком в Россию.
Президент Финляндии: Китай может закончить конфликт на Украине одним звонком
  • Gettyimages.ru
  • © Sedat Suna

Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg.

«Один телефонный звонок от председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис», — заявил Стубб. 

Финский президент также считает, что Европе необходимо перейти к «экономике военного времени».

Ранее в МИД Китая заявили, что странам НАТО следует задуматься о том, какие причины на самом деле привели к кризису на Украине, а не уходить от ответственности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить