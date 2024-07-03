Президент Финляндии: Китай может закончить конфликт на Украине одним звонком
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Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg.
«Один телефонный звонок от председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис», — заявил Стубб.
Финский президент также считает, что Европе необходимо перейти к «экономике военного времени».
Ранее в МИД Китая заявили, что странам НАТО следует задуматься о том, какие причины на самом деле привели к кризису на Украине, а не уходить от ответственности.