Глава Финляндии Александер Стубб выразил мнение, что Пекин мог бы разрешить украинский кризис одним телефонным звонком в Россию.

Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg.

«Один телефонный звонок от председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис», — заявил Стубб.

Финский президент также считает, что Европе необходимо перейти к «экономике военного времени».

Ранее в МИД Китая заявили, что странам НАТО следует задуматься о том, какие причины на самом деле привели к кризису на Украине, а не уходить от ответственности.