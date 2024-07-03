Президент Финляндии Стубб: Европе нужно перейти к экономике военного времени
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе необходимо перейти к «экономике военного времени».
Об этом пишет Bloomberg.
Также Стубб отметил, что Европе нужно объединить заказы на вооружения, чтобы дать оборонной промышленности долгосрочную перспективу.
Ранее Стубб заявил, что Россия «вторглась» в Финляндию во время Второй мировой войны.
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