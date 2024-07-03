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ФАС выдала предупреждение МТС, «МегаФону» и «Билайну» за допплаты в Крыму

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Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения операторам связи МТС, «МегаФон» и «Билайн» за взимание дополнительной платы при нахождении абонента в Крыму и Севастополе.
ФАС выдала предупреждение МТС, «МегаФону» и «Билайну» за допплаты в Крыму
  • РИА Новости

Об этом указано на сайте ведомства. 

«Такие действия операторов ущемляют интересы абонентов, ведомство выдало предупреждения о прекращении взимания дополнительной платы», — говорится в сообщении. 

ФАС отмечает, что с 1 января операторам созданы экономические условия для оказания абонентам услуг связи в Крыму и Севастополе без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона.

22 мая ФАС сообщила, что возбудила дело в отношении МТС из-за повышения стоимости услуг. Служба установила, что это повышение не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтверждённым.

В МТС заявили, что решение компании повысить абонентскую плату было экономически обоснованным и вызвано увеличением затрат поставщика связи.

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