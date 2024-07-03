ФАС выдала предупреждение МТС, «МегаФону» и «Билайну» за допплаты в Крыму

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения операторам связи МТС, «МегаФон» и «Билайн» за взимание дополнительной платы при нахождении абонента в Крыму и Севастополе.

Об этом указано на сайте ведомства.

«Такие действия операторов ущемляют интересы абонентов, ведомство выдало предупреждения о прекращении взимания дополнительной платы», — говорится в сообщении.

ФАС отмечает, что с 1 января операторам созданы экономические условия для оказания абонентам услуг связи в Крыму и Севастополе без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона.

22 мая ФАС сообщила, что возбудила дело в отношении МТС из-за повышения стоимости услуг. Служба установила, что это повышение не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтверждённым.

В МТС заявили, что решение компании повысить абонентскую плату было экономически обоснованным и вызвано увеличением затрат поставщика связи.