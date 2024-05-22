В МТС заявили, что повышение цен на услуги было экономически обоснованным

В МТС заявили, что решение компании повысить абонентскую плату было экономически обоснованным и вызвано увеличением затрат поставщика связи.

Так в компании прокомментировали заявление ФАС о возбуждении дела в отношении МТС из-за повышения цен.

«Рост абонентской платы экономически обоснован и вызван увеличением затрат МТС на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи», — говорится в сообщении МТС.

Все подтверждения этому «были представлены ведомству заранее и в полном объёме», добавила компания.

ФАС 22 мая сообщила, что возбудила дело в отношении МТС из-за повышения стоимости услуг. Служба установила, что это повышение не обосновано ростом затрат оператора и не является экономически подтверждённым.