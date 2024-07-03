Минпросвещения исключило из перечня учебников книги экономиста Липсица

Министерство просвещения России исключило из федерального перечня школьных учебников книги по экономике, соавтором которых является иноагент Игорь Липсиц*.

Приказ опубликован на сайте ведомства.

Речь идёт об учебниках по финансовой грамотности для 5—9-х классов, а также о нескольких пособиях по экономике.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей политолога Станислава Белковского** из-за неуказания им маркировки иноагента в публикациях в интернете.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 15.03.2024.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 15.09.2023.