Минпросвещения исключило из перечня учебников книги экономиста Липсица
- РИА Новости
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Приказ опубликован на сайте ведомства.
Речь идёт об учебниках по финансовой грамотности для 5—9-х классов, а также о нескольких пособиях по экономике.
Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей политолога Станислава Белковского** из-за неуказания им маркировки иноагента в публикациях в интернете.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 15.03.2024.
** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 15.09.2023.