RT в Telegram
Подпишись

Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского главу Александра Лукашенко с Днём независимости Белоруссии.
Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии
  • globallookpress.com

В поздравлении Путин подчеркнул, что Россия и Белоруссия плодотворно взаимодействуют на различных направлениях.

Телеграмма российского президента опубликована на сайте Кремля. 

«Важно, что узы дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровую военную пору, и сегодня остаются надёжной основой для развития отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами», — сказал Путин. 

Он выразил уверенность, что дальнейшее укрепление двусторонних связей отвечает интересам братских народов России и Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что мир балансирует на грани очередной глобальной катастрофы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить