Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского главу Александра Лукашенко с Днём независимости Белоруссии.

В поздравлении Путин подчеркнул, что Россия и Белоруссия плодотворно взаимодействуют на различных направлениях.

Телеграмма российского президента опубликована на сайте Кремля.

«Важно, что узы дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровую военную пору, и сегодня остаются надёжной основой для развития отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами», — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что дальнейшее укрепление двусторонних связей отвечает интересам братских народов России и Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что мир балансирует на грани очередной глобальной катастрофы.