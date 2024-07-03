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Минздрав России: в стационарах остаются 70 пациентов с ботулизмом

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Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал, что на стационарном лечении в регионах страны остаются 70 человек, которые заболели ботулизмом.
Минздрав России: в стационарах остаются 70 пациентов с ботулизмом
  • РИА Новости

Его слова передаёт ТАСС.

«70 человек с ботулизмом продолжают получать медицинскую помощь в стационарах Москвы, Московской, Нижегородской, Ярославской, Волгоградской областей, Санкт-Петербурга и Татарстана», — сказал Кузнецов. 

Он отметил, что 17 пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких.

При этом Кузнецов подчеркнул, что врачи оказывают всю необходимую помощь. 

Ранее приставы приостановили работу цеха, где производился салат лобио, вызвавший массовое отравление. 

Также сообщалось, что Минздрав одобрил проведение клинических исследований нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А.

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