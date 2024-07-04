RT в Telegram
Подпишись

Расчётом ОТРК «Искандер»: МО РФ опубликовало кадры уничтожения боевого вертолёта Ми-24 ВСУ на аэродроме Полтава

Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского Ми-24 на аэродроме

Короткая ссылка
Роман Шимаев
Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожил боевой вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины и автомобили инженерной авиационной службы на аэродроме Полтава. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. Накануне в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении девяти самолётов противника: одного МиГ-29 и восьми Су-27.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 04 июля 2024

    На этом мы завершаем текстовую трансляцию. Следите за новостями на нашем сайте.

  • 03 июля 2024

    Партия вооружения, экипировки, а также вездеходы и внедорожники доставлены в зону СВО на территории ДНР по поручению вице-премьера — полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпредства.

  • Общий размер нового американского пакета помощи Украине составляет $2,35 млрд.

    Ещё $2,2 млрд пойдёт на закупку новых вооружений, ещё $150 млн — на списание оружия со складов американских ВС.

  • Глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном совместную работу в области укрепления противовоздушной обороны Украины и восстановления энергетической системы страны.

  • Cилы ПВО России поразили украинский БПЛА самолётного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

  • США выделяют Украине новый пакет вооружений, заявили в Белом доме. В него войдут в том числе артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS.

  • В Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили о госпитализации одного человека после атаки украинских дронов-камикадзе на подстанцию «Радуга» в Энергодаре.

    «Всего пострадали восемь работников Запорожской АЭС, один из них госпитализирован в МСЧ №145 ФМБА России, остальным медицинская помощь оказана амбулаторно», — приводит текст сообщения ТАСС.

  • Запад намеренно затягивает украинский кризис, который сам же и спровоцировал. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании СМО СНГ в Минске.

    Также на russian.rt.com Белоусов обвинил Запад в целенаправленном затягивании украинского конфликта

  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при исполнении боевых задач погиб 24-летний боец территориальной самообороны региона.

    «От лица всех жителей Белгородской области, от себя лично хочу сказать самые искренние слова соболезнования его родителям, младшей сестре, родным и близким… Мы всегда будем помнить Андрея как настоящего защитника своей Родины. Не словом, а делом он встал на защиту своего родного дома, родной Белгородчины! Он — действительно герой! Обязательно окажем семье (отцу, маме, младшей сестре) всю необходимую помощь и поддержку», — написал он в Telegram.

    По его словам, боевой товарищ погибшего госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода, он получил баротравму, его состояние медики оценивают как стабильное.

  • Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о тяжёлой ситуации с электроснабжением Энергодара после атаки ВСУ на подстанцию «Радуга».

    «Разрабатывается восстановление электроснабжения по резервным схемам. Работа усложняется угрозой повторных ударов», — подчеркнул он.

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить