Расчётом ОТРК «Искандер»: МО РФ опубликовало кадры уничтожения боевого вертолёта Ми-24 ВСУ на аэродроме Полтава
Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского Ми-24 на аэродроме
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04 июля 2024
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03 июля 2024
Партия вооружения, экипировки, а также вездеходы и внедорожники доставлены в зону СВО на территории ДНР по поручению вице-премьера — полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпредства.
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Общий размер нового американского пакета помощи Украине составляет $2,35 млрд.
Ещё $2,2 млрд пойдёт на закупку новых вооружений, ещё $150 млн — на списание оружия со складов американских ВС.
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Глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном совместную работу в области укрепления противовоздушной обороны Украины и восстановления энергетической системы страны.
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Cилы ПВО России поразили украинский БПЛА самолётного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
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США выделяют Украине новый пакет вооружений, заявили в Белом доме. В него войдут в том числе артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS.
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В Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили о госпитализации одного человека после атаки украинских дронов-камикадзе на подстанцию «Радуга» в Энергодаре.
«Всего пострадали восемь работников Запорожской АЭС, один из них госпитализирован в МСЧ №145 ФМБА России, остальным медицинская помощь оказана амбулаторно», — приводит текст сообщения ТАСС.
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Запад намеренно затягивает украинский кризис, который сам же и спровоцировал. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании СМО СНГ в Минске.Также на russian.rt.com Белоусов обвинил Запад в целенаправленном затягивании украинского конфликта
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при исполнении боевых задач погиб 24-летний боец территориальной самообороны региона.
«От лица всех жителей Белгородской области, от себя лично хочу сказать самые искренние слова соболезнования его родителям, младшей сестре, родным и близким… Мы всегда будем помнить Андрея как настоящего защитника своей Родины. Не словом, а делом он встал на защиту своего родного дома, родной Белгородчины! Он — действительно герой! Обязательно окажем семье (отцу, маме, младшей сестре) всю необходимую помощь и поддержку», — написал он в Telegram.
По его словам, боевой товарищ погибшего госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода, он получил баротравму, его состояние медики оценивают как стабильное.
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о тяжёлой ситуации с электроснабжением Энергодара после атаки ВСУ на подстанцию «Радуга».
«Разрабатывается восстановление электроснабжения по резервным схемам. Работа усложняется угрозой повторных ударов», — подчеркнул он.