Расчётом ОТРК «Искандер»: МО РФ опубликовало кадры уничтожения боевого вертолёта Ми-24 ВСУ на аэродроме Полтава

Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского Ми-24 на аэродроме

Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожил боевой вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины и автомобили инженерной авиационной службы на аэродроме Полтава. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. Накануне в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении девяти самолётов противника: одного МиГ-29 и восьми Су-27.