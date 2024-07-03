RT в Telegram
Подпишись

ФСБ: француз Винатье выпытывал у госслужащих военные сведения в ущерб России

Короткая ссылка
Француз Лоран Винатье* собирал военные сведения, которые могут использоваться иностранными спецслужбами в ущерб безопасности России, в беседах с экспертами и госслужащими.
ФСБ: француз Винатье выпытывал у госслужащих военные сведения в ущерб России
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Как сообщили в ведомстве, Винатье установил многочисленные контакты с представителями экспертного и научного сообщества и госслужащими.

В ходе общения с ними он в том числе собирал сведения военного и военно-технического характера, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности России.

7 июня Винатье признал вину в сборе сведений в области военной деятельности России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить