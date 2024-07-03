ФСБ: француз Винатье выпытывал у госслужащих военные сведения в ущерб России

Француз Лоран Винатье* собирал военные сведения, которые могут использоваться иностранными спецслужбами в ущерб безопасности России, в беседах с экспертами и госслужащими.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Как сообщили в ведомстве, Винатье установил многочисленные контакты с представителями экспертного и научного сообщества и госслужащими.

В ходе общения с ними он в том числе собирал сведения военного и военно-технического характера, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности России.

7 июня Винатье признал вину в сборе сведений в области военной деятельности России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.