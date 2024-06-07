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Француз Винатье признал вину в сборе сведений о военной деятельности России

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Гражданин Франции Лоран Винатье признал вину в сборе сведений в области военной деятельности России.
Француз Винатье признал вину в сборе сведений о военной деятельности России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я признал, что виновен в этом», — сказал он в ходе заседания в Замоскворецком суде Москвы.

Ранее адвокат Винатье Алексей Синицын подтвердил в беседе с RT, что следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом Синицын отметил, что защита будет возражать против подобной меры, и добавил, что у Винатье есть недвижимость в Москве, а основания полагать, что он может скрыться от органов предварительного следствия, нет.

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