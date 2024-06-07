Адвокат задержанного в столице француза: у Винатье есть недвижимость в Москве
- РИА Новости
На вопрос, признаёт ли Винатье вину, адвокат ответил, что не вправе разглашать детали следствия по такому специфическому делу.
«Могу сказать только, что данная статья является довольно свежей, новой в Уголовном кодексе, и это, по-моему, одно из первых, если не самое первое дело по данной статье. Статья 330.1, ч. 3 — она предусматривает ответственность за то, что иностранный гражданин не исполняет обязанности по регистрации в качестве иностранного агента в том случае, если он собирает военную и военно-техническую информацию в Российской Федерации», — рассказал собеседник RT.
Он добавил, что либо будет избрана мера пресечения в виде ареста, то есть заключения под стражу, либо другая, более мягкая мера пресечения — это может быть домашний арест либо залог.
«Мы будем, конечно же, возражать против удовлетворения данного ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, так как оснований нет. У Лорана Винатье есть недвижимость в Москве, основания полагать, что он может скрыться от органов предварительного следствия, нет, что он может заниматься преступной деятельностью либо воспрепятствовать расследованию по уголовному делу, тоже нет», — заключил адвокат.
Как сообщает Следственный комитет, задержанный в столице гражданин Франции подозревается в сборе сведений в области военной деятельности России.
Мужчина, по данным следствия, несколько лет собирал сведения о военной и военно-технической деятельности страны, уклоняясь от обязанности зарегистрироваться в качестве иноагента.