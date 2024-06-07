Адвокат задержанного в столице француза: у Винатье есть недвижимость в Москве

Адвокат гражданина Франции Лорана Винатье Алексей Синицын подтвердил в беседе с RT, что следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. При этом Синицын отметил, что защита будет возражать против подобной меры, и добавил, что у Винатье есть недвижимость в Москве, а основания полагать, что он может скрыться от органов предварительного следствия, нет.

На вопрос, признаёт ли Винатье вину, адвокат ответил, что не вправе разглашать детали следствия по такому специфическому делу.

«Могу сказать только, что данная статья является довольно свежей, новой в Уголовном кодексе, и это, по-моему, одно из первых, если не самое первое дело по данной статье. Статья 330.1, ч. 3 — она предусматривает ответственность за то, что иностранный гражданин не исполняет обязанности по регистрации в качестве иностранного агента в том случае, если он собирает военную и военно-техническую информацию в Российской Федерации», — рассказал собеседник RT.

Он добавил, что либо будет избрана мера пресечения в виде ареста, то есть заключения под стражу, либо другая, более мягкая мера пресечения — это может быть домашний арест либо залог.

«Мы будем, конечно же, возражать против удовлетворения данного ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, так как оснований нет. У Лорана Винатье есть недвижимость в Москве, основания полагать, что он может скрыться от органов предварительного следствия, нет, что он может заниматься преступной деятельностью либо воспрепятствовать расследованию по уголовному делу, тоже нет», — заключил адвокат.

Как сообщает Следственный комитет, задержанный в столице гражданин Франции подозревается в сборе сведений в области военной деятельности России.

Мужчина, по данным следствия, несколько лет собирал сведения о военной и военно-технической деятельности страны, уклоняясь от обязанности зарегистрироваться в качестве иноагента.