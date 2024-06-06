В Москве задержали француза по подозрению в сборе военных данных о России
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК России... Фигурант задержан и доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — говорится в сообщении.
По данным следствия, несколько лет мужчина собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России, уклоняясь от обязанности зарегистрироваться в качестве иноагента.
В СК подчеркнули, что собранные данные при получении иностранными источниками могли использоваться против безопасности страны.