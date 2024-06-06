В Москве задержали француза по подозрению в сборе военных данных о России

В Москве задержали гражданина Франции по подозрению в сборе сведений в области военной деятельности России, сообщает столичный СК.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК России... Фигурант задержан и доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», — говорится в сообщении.

По данным следствия, несколько лет мужчина собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России, уклоняясь от обязанности зарегистрироваться в качестве иноагента.

В СК подчеркнули, что собранные данные при получении иностранными источниками могли использоваться против безопасности страны.