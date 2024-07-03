В Новороссийске завершили проверку бухты и прибрежной полосы после атаки ВСУ

Специалисты обследовали Цемесскую бухту и прибрежную полосу в Новороссийске после атаки украинской армии.

Об этом рассказал мэр города Андрей Кравченко.

«Жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Все ограничения сняты», — написал он в Telegram-канале.

По словам Кравченко, специалисты продолжают поквартирные обходы в Новороссийске для уточнения повреждений имущества.

Городские власти сообщили, что в результате атаки ВСУ два коммерческих помещения и квартира получили повреждения, пострадавших нет.

Ранее входы на пляжи в Новороссийске были ограничены из-за обследования акватории бухты.