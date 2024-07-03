Ефимов: инвесторы восстановят в Москве три исторических здания

Предприниматели арендуют у Москвы семь исторических зданий за пределами Центрального административного округа по результатам торгов по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Три объекта находятся в процессе реставрации, после окончания которой инвесторы смогут перейти на льготную ставку аренды, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как отметил Ефимов, инвесторы должны отреставрировать здания общей площадью около тысячи квадратных метров. Объекты находятся на востоке, юге и юго-востоке столицы.

«Это деревянный дом купца Виноградова, водоёмная башня на железнодорожной станции Москва-Товарная и дом купца Бавыкина», — уточнил заммэра.

Два договора заключены по программе аренды объектов культурного наследия, третий договор действует для размещения гостиницы.

В свою очередь, глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что инвесторы уже восстановили четыре исторических здания за пределами ЦАО — Екатерининский дворец на Госпитальной площади, бывший доходный дом Горбунова на улице Девятая Рота, Хорошёвский конный завод на Таманской улице и чугунный павильон трамвайной остановки в Красностуденческом проезде.

В общей сложности по программе для объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, подписан 31 договор аренды, ещё три договора действуют для размещения гостиниц.