Молодые деятели культуры Подмосковья получат стипендии губернатора

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал распоряжение, предусматривающее выплату стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства, а также молодым талантливым авторам региона.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

В частности, в номинации «Выдающийся деятель культуры и искусства» премия будет выплачиваться Владиславу Бахревскому на создание книги «Карьер на Облаке», Евгении Комаровой на создание выставки «Портрет человека. Россия. XXI век» и др.

Также предусмотрена номинация «Молодой талантливый автор Московской области». Среди её лауреатов — Алексей Асеев, Егор Балев, Вероника Ионова.

Ранее «Радио 1» сообщало, что школьники из Подмосковья выиграли 30 медалей на международной олимпиаде.