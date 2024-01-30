На Московскую неделю моды поступило более тысячи заявок
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что общее количество заявок в этот раз почти на 20% больше, чем в прошлый.
«О желании презентовать свои коллекции на Московской неделе моды заявили дизайнеры из 151 города России. Среди них — Калининград, Хабаровск, Тюмень, Севастополь, Краснодар и Томск. Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Казань», — сказала Сергунина.
Впервые поступили заявки из Медвежьегорска, Йошкар-Олы, Элисты и Ялты.
До 1 февраля будут выбраны участники модных показов, открытого маркета и шоурума для бизнеса.
Ранее сообщалось, что Московскую неделю интерьера и дизайна посетили более 220 тыс. гостей.