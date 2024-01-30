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На Московскую неделю моды поступило более тысячи заявок

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Московская неделя моды состоится 1—8 марта. Поступило более 1 тыс. заявок из 72 регионов.
На Московскую неделю моды поступило более тысячи заявок
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что общее количество заявок в этот раз почти на 20% больше, чем в прошлый.

«О желании презентовать свои коллекции на Московской неделе моды заявили дизайнеры из 151 города России. Среди них — Калининград, Хабаровск, Тюмень, Севастополь, Краснодар и Томск. Лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск и Казань», — сказала Сергунина.

Впервые поступили заявки из Медвежьегорска, Йошкар-Олы, Элисты и Ялты.

До 1 февраля будут выбраны участники модных показов, открытого маркета и шоурума для бизнеса.

Ранее сообщалось, что Московскую неделю интерьера и дизайна посетили более 220 тыс. гостей.

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