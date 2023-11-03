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Собянин: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили более 220 тысяч гостей

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 220 тыс. гостей посетили III Московскую неделю интерьера и дизайна, проходившую с 28 по 31 октября в Манеже.
Собянин: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили более 220 тысяч гостей

Свою продукцию на выставке представили более 650 компаний, среди которых 30 иностранных, информирует телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Также, по его словам, к мероприятию подключились более 80 участников проекта «Сделано в Москве».

Собянин добавил, что во время мероприятия заключили 12 контрактов на общую сумму свыше 15 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве организуют первый международный модный интенсив «Глобализация в индустрии моды. Локальные концепции в создании успешного глобального бренда». Он состоится в рамках форума BRICS+ Fashion Summit с 28 ноября по 2 декабря под эгидой Московской недели моды.

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