Собянин: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили более 220 тысяч гостей
Свою продукцию на выставке представили более 650 компаний, среди которых 30 иностранных, информирует телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Также, по его словам, к мероприятию подключились более 80 участников проекта «Сделано в Москве».
Собянин добавил, что во время мероприятия заключили 12 контрактов на общую сумму свыше 15 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве организуют первый международный модный интенсив «Глобализация в индустрии моды. Локальные концепции в создании успешного глобального бренда». Он состоится в рамках форума BRICS+ Fashion Summit с 28 ноября по 2 декабря под эгидой Московской недели моды.