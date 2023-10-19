Узнать больше

В Москве в рамках форума BRICS+ Fashion Summit пройдёт первый модный интенсив

Короткая ссылка
В Москве организуют первый международный модный интенсив «Глобализация в индустрии моды. Локальные концепции в создании успешного глобального бренда». Он состоится в рамках форума BRICS+ Fashion Summit с 28 ноября по 2 декабря под эгидой Московской недели моды.
В Москве в рамках форума BRICS+ Fashion Summit пройдёт первый модный интенсив
  • РИА Новости

Об этом информирует «Вечерняя Москва».

Для участников пройдут встречи с профессионалами индустрии, молодыми дизайнерами из разных стран, блогерами, преподавателями и специалистами в сфере лёгкой промышленности.

Программа интенсива, составленная из ежедневных семинаров и лекций, рассчитана на 30 академических часов. По окончании курса всем слушателям выдадут сертификаты.

Ранее сообщалось, что форум креативных индустрий «Креаторика» прошёл в Ростове-на-Дону в октябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить