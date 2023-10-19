В Москве в рамках форума BRICS+ Fashion Summit пройдёт первый модный интенсив
- РИА Новости
Об этом информирует «Вечерняя Москва».
Для участников пройдут встречи с профессионалами индустрии, молодыми дизайнерами из разных стран, блогерами, преподавателями и специалистами в сфере лёгкой промышленности.
Программа интенсива, составленная из ежедневных семинаров и лекций, рассчитана на 30 академических часов. По окончании курса всем слушателям выдадут сертификаты.
Ранее сообщалось, что форум креативных индустрий «Креаторика» прошёл в Ростове-на-Дону в октябре.