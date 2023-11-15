Сергей Бурунов рассказал о проекте «Россия на 64 клетках. История чемпионов»

Сергей Бурунов, читающий закадровый текст в документальном сериале «Россия на 64 клетках. История чемпионов», рассказал, в чём заключается особенность проекта, и подчеркнул, что он будет интересен широкой аудитории.

«Проект «Россия на 64 клетках», казалось бы, на такую тему узкую — ну, не все мы в шахматы играем (хотя я люблю). Но на самом деле история шахматных наших великих гроссмейстеров досоветской, советской и российской эпох — это не только история страны, это ещё и яркая и любопытная судьба каждого из них! Как они шли к чемпионству? Какое давление выдерживали? Как справлялись?! И каков итог? Это ведь и про каждого из нас. Потому что у нас у каждого своя история маленьких и больших побед и история пути к этим победам», — сказал артист в комментарии для RT.

Показ сериала «Россия на 64 клетках. История чемпионов» стартовал в онлайн-кинотеатре «Иви» и в социальной сети «ВКонтакте». В 30 десятиминутных сериях зрителям расскажут о таких шахматистах, как Анатолий Карпов, Михаил Ботвинник, Михаил Чигорин и Михаил Таль. Также аудитория сможет узнать, как играли в шахматы в военное время, кто из известных политиков увлекался игрой, и многое другое.

По ожиданиям гроссмейстера Сергея Карякина, проект «поможет молодёжи лучше узнать историю своей страны и привлечёт новые таланты к этой древней интеллектуальной игре».

Ранее российская шахматистка Ольга Баделько рассказала о своём отношении к выступлениям в нейтральном статусе.