В ХМАО ожидается туман и гололёд 11—12 ноября
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.
«Ночью: местами небольшие осадки, в западных районах небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах гололёдно-изморозевые отложения, туман», — отмечается в сообщении.
Днём в субботу ожидается до -7 °С, в воскресенье — до -5 °С.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени. Он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше.