RT в Telegram
Подпишись

В ХМАО ожидается туман и гололёд 11—12 ноября

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе в выходные (11—12 ноября) ожидается туман и гололёд. Погода будет облачной с прояснениями.
В ХМАО ожидается туман и гололёд 11—12 ноября
  • Gettyimages.ru
  • © Anikó Udvarhelyi / 500px

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

«Ночью: местами небольшие осадки, в западных районах небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах гололёдно-изморозевые отложения, туман», — отмечается в сообщении.

Днём в субботу ожидается до -7 °С, в воскресенье — до -5 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени. Он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить