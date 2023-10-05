Синоптик Шумаков рассказал о погоде в Москве предстоящей зимой

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что на территории России процессы глобального потепления идут в 2,5 раза быстрее, чем на планете в целом.

Август 2023 года стал самым тёплым в России, а лето вошло в тройку самых тёплых за период наблюдений с 1891 года — теплее было только летом 2021 и 2016 годов, поделился специалист в интервью газете «Известия».

«В Северном полушарии Земли и август, и лето стали рекордно жаркими. И это не только наши выводы, это выводы и Всемирной метеорологической организации», — заявил Шумаков.

Но морозы зимой обязательно будут, заверил синоптик.

По его словам, в Москве на несколько дней января и февраля температура опускается ниже -25 °С, и тут в обозримом будущем ничего не изменится.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «360» заявил, что бабье лето в столичном регионе закончится с наступлением октября.