Актёр Наумов рассказал о последнем сезоне «Реальных пацанов»

Актёр Николай Наумов рассказал подробности о десятом — финальном — сезоне сериала «Реальные пацаны».

«Бабушка Коляна умерла и оставила ему дом в деревеньке. И нашему персонажу, как это случается с любым человеком в современном мире, сразу срывает голову. Он ходит как латифундист: «Вот, у меня есть земля, люди, амбары». А потом сидит и понимает, что всё разрушено, ничего нет, никому ничего не надо», — заявил Наумов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, весь последний сезон герой стремится осознать, что от него зависит, как будут жить люди в деревне Наумовка.

Как отметил актёр, каждый сезон для него — это огромный вызов, и каждый раз он волнуется и переживает за результат.

«Самым запоминающимся моментом была поездка на тракторе. Мне даже удалось освоить эту новую машину, прочувствовать новые для себя габариты», — добавил Наумов.

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