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В Челябинской области предупредили о ночных заморозках 20—21 сентября

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В Гидрометеоцентре Челябинской области сообщили, что ночью 20 и 21 сентября в регионе ожидаются заморозки — местами температура воздуха опустится до -1 °С.

Об этом сообщает URA.RU.

«Средняя температура воздуха будет от +2 до +7 °С. При этом днём в регионе будет значительно теплее», — сказано в сообщении ЦГМС.

Согласно прогнозу, 20 сентября днём ожидается +13…+18 °С, 21 сентября — до +21 °С.

Заморозки в воздухе и на почве ожидаются также и в Башкирии. Об этом информирует mkset.ru со ссылкой на данные Башгидрометцентра.

Так, в среду, 20 сентября, температура воздуха днём составит +17…+22 °С, а ночью опустится до +4…+9 °С, местами — до 0…-2 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в выходные дни, 23 и 24 сентября, в Московском регионе может потеплеть до +22...+27 °C.

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