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Путин поприветствовал участников фестиваля «Красная площадь»

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Президент России Владимир Путин направил своё приветствие участникам, гостям и организаторам IX книжного фестиваля «Красная площадь».
Путин поприветствовал участников фестиваля «Красная площадь»
  • РИА Новости

Обращение опубликовано на официальном сайте Кремля.  

«Ваш форум — всегда яркое, долгожданное событие, которое собирает на главной площади столицы литераторов, представителей издательского, библиотечного дела, культурных, научных, экспертных кругов. И конечно, праздник книги — это поистине бесценный подарок для многочисленных любителей чтения, ведь, несмотря на широкое распространение передовых технологий и средств массовой информации, книга остаётся важнейшим источником просвещения, учит добру, воспитывает в человеке лучшие качества, высокие нравственные ориентиры», — сказано в приветствии.  

Путин отметил, что программа фестиваля в этом году очень разнообразна, а организация выполнена на высшем уровне. Посетители могут насладиться выступлениями различных творческих коллективов, пообщаться с популярными писателями и теми, кто только начал свой путь, из разных регионов страны.  

Кроме того, президент России высказал уверенность в том, что фестиваль поспособствует популяризации «качественной, содержательной литературы и культуры чтения в целом, особенно среди молодёжи».  

Ранее сайт kp.ru сообщал, что гости фестиваля «Красная площадь» смогут посетить более 100 культурных мероприятий.

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