На Ставрополье штормовое предупреждение в связи с ветром действует 21 и 22 февраля

В Ставропольском крае действует штормовое предупреждение во вторник и среду, 21 и 22 февраля.

Об этом сообщает «СвоёТВ».

«Днём и до конца суток 21 февраля и далее в течение суток 22 февраля 2023 года в северной части Ставропольского края ожидается очень сильный западный ветер 30 м/с», — предупреждает краевой Гидрометцентр.

Жителей просят соблюдать осторожность, передаёт newstracker.ru.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в Москве погода в марте будет близка к климатическим нормам.