Синоптик Паршина рассказала, что мартовская погода в Москве будет соответствовать норме

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в Москве погода в марте будет близка к климатическим нормам.

По ночам в городе может быть до -5 °С, однако днём возможны плюсовые температуры — до +6 °С, сообщила она в разговоре с «Российской газетой».

По словам синоптика, при похолоданиях температура может опускаться по ночам до -10…-15 °С, а днём не превышать +3 °С.

Такая погода характерна и для других центральных регионов, отметила Паршина. По её словам, в двадцатых числах марта можно ожидать относительно тёплую погоду, когда по ночам температура не опускается ниже 0 °С.

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