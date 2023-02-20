Узнать больше

Синоптик Паршина рассказала, что мартовская погода в Москве будет соответствовать норме

Короткая ссылка
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в Москве погода в марте будет близка к климатическим нормам.
Синоптик Паршина рассказала, что мартовская погода в Москве будет соответствовать норме
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По ночам в городе может быть до -5 °С, однако днём возможны плюсовые температуры — до +6 °С, сообщила она в разговоре с «Российской газетой».

По словам синоптика, при похолоданиях температура может опускаться по ночам до -10…-15 °С, а днём не превышать +3 °С.

Такая погода характерна и для других центральных регионов, отметила Паршина. По её словам, в двадцатых числах марта можно ожидать относительно тёплую погоду, когда по ночам температура не опускается ниже 0 °С.

Ранее Nation News сообщало, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло на озере Байкал в 18 км от посёлка Большое Голоустное. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить