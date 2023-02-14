Диетолог Копытько: стакан сока может быть альтернативой одной порции фруктов

Завотделением диетологии клиники «Ревиталь», кандидат медицинских наук, автор книг о питании Марина Копытько дала советы по употреблению соков.

«Учитывая, что большинство людей употребляет недостаточно овощей и фруктов в день (желательно не менее 400—500 г), для восполнения потребностей в витаминах и микроэлементах рекомендуется один стакан сока в день. Это примерно 150—200 мл», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, стакан сока может быть альтернативой одной порции фруктов или овощей.

Как отметила эксперт, речь идёт именно о соке, а не о морсах или сокосодержащих напитках, в которые добавляется много сахара.

«При этом соки с мякотью, с добавлением овощей предпочтительнее, так как в них есть пищевые волокна, в которых нуждается организм и которых мы часто тоже употребляем недостаточно», — добавила Копытько.

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