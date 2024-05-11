Чехия объявила в розыск россиянина, якобы причастного к взрывам во Врбетице

В Чехии правоохранительные органы объявили в розыск россиянина за якобы его причастность к взрывам на складах снарядов в деревне Врбетице в 2014 году.

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Об этом пишет портал Seznam Zprávy. Чешская полиция называет его «генералом военной разведки» и заявляет, что он якобы стоит за взрывами складов. Ранее СМИ писали, что Чехия обвиняет Россию во взрывах на складах во Врбетице.