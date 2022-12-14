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Актёр Лысенков рассказал о причинах популярности сериала «Вампиры средней полосы»

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Актёр Дмитрий Лысенков поделился мнением, почему сериал «Вампиры средней полосы» пользуется популярностью у зрителей.
Актёр Лысенков рассказал о причинах популярности сериала «Вампиры средней полосы»
  • РИА Новости

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что создатели проекта делали его с любовью и тщательностью.

«Плюс оригинальность идеи: переместить персонажей сказок европейского Средневековья в реалии современной средней полосы России. Тут большой простор для юмора. К тому же авторы создают целый новый мир, пересекающийся с реальным, но в совершенно непривычном ракурсе», — отметил Лысенков.

Ранее актриса Любовь Козий в интервью интернет-изданию argumenti.ru рассказала о своей роли в спектакле «Невольницы» по пьесе Александра Островского, в котором она исполнила одну из главных ролей (Евлалия Андреевна).

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