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Книжный фестиваль пройдёт 10—11 декабря в Казани

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Зимний книжный фестиваль «Смены» состоится в Казани 10 и 11 декабря.
Книжный фестиваль пройдёт 10—11 декабря в Казани
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на организаторов.

Участниками мероприятия станут более 40 издательств.

Также запланированы шоукейс-конференции от музея «Гараж», музея-заповедника «Остров-град Свияжск», Национальной библиотеки Татарстана и центра современной культуры «Смена».

Кроме того, программа включает выставку «О-Стиль, или Графический мир оттепели».

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Российской государственной библиотеке состоялись «Русские чтения», участники которых зачитали произведения отечественных классиков.

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