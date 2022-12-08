Книжный фестиваль пройдёт 10—11 декабря в Казани
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Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на организаторов.
Участниками мероприятия станут более 40 издательств.
Также запланированы шоукейс-конференции от музея «Гараж», музея-заповедника «Остров-град Свияжск», Национальной библиотеки Татарстана и центра современной культуры «Смена».
Кроме того, программа включает выставку «О-Стиль, или Графический мир оттепели».
Ранее «Взгляд» сообщал, что в Российской государственной библиотеке состоялись «Русские чтения», участники которых зачитали произведения отечественных классиков.