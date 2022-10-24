В Подмосковье выдали более 260 тысяч «Пушкинских карт» с начала года

В Московской области выдали более 260 тыс. «Пушкинских карт» с начала 2022 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

«Подмосковье стало одним из регионов — лидеров по вовлечённости организаций к программе «Пушкинская карта» за сентябрь. На территории региона в программе принимают участие 322 учреждения культуры», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

По её словам, по карте реализовано более 141 тыс. билетов в культурные учреждения.

Тем временем стало известно, что Нижний Тагил примет участие в акции «Ночь искусств», которая состоится 4 ноября, передаёт tagilcity.ru. В частности, в Нижнетагильском театре кукол представят программу «Наше всё», посвящённую Александру Сергеевичу Пушкину.

Также запланированы выставки, в том числе в музее изобразительных искусств Нижнего Тагила.

Ранее сообщалось, что подмосковные музеи примут участие в акции «Ночь искусств».