Врач Каплина заявила о вреде чрезмерного употребления сахара

Гинеколог-эндокринолог, специалист по невынашиванию беременности Ольга Каплина заявила о вреде чрезмерного употребления сахара.

В беседе с «Газетой.Ru» она сообщила, что белый сахар, фруктоза и глюкоза относятся к лёгким углеводам, поэтому усваиваются моментально, без больших энергетических затрат на расщепление, что повышает уровень глюкозы в крови и ответную секрецию инсулина поджелудочной железой.

Как отметила Каплина, добавленный сахар — одна из главных причин ожирения, а лишний вес всегда сопровождается серьёзными патологиями.

В частности, чрезмерное употребление сладкой пищи и напитков увеличивает риск подагры, кариеса.

«Кроме того, сладкое усиливает выработку дофамина, который известен как «гормон счастья». Это способно повышать настроение, но на короткий промежуток времени. Организм требует принимать сладости вновь и вновь, формируя зависимость», — добавила Каплина.

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