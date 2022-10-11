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Синоптик Синенков рассказал о научном обосновании некоторых народных примет

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков выразил мнение, что среди множества народных примет, связанных с погодой, есть некоторые, которые имеют отношение к действительности.
Синоптик Синенков рассказал о научном обосновании некоторых народных примет
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Например, представление о том, что красный закат предвещает дождь, имеет научное обоснование, сказал он в интервью радио Sputnik.

«Если мы смотрим на закат и видим красное небо, это значит, что на западе много облаков: капельки воды задерживают голубую часть солнечного излучения, и поэтому вся оставшаяся часть приобретает красноватый оттенок. А если на западе есть много облаков, то, скорее всего, завтра они будут над нами, и из этих облаков пойдёт дождь», — объяснил Синенков.

Подтверждается и ещё одно народное наблюдение: резкое похолодание во время проливных дождей может быть признаком скорого прекращения осадков, отметил специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал, что бархатный сезон в 2022 году на Черноморском побережье России продлится дольше обычного.

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