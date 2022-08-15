Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Пермском крае

Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Пермском крае.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«По данным Пермского ЦГМС, с 16 по 19 августа местами сохраняется высокая пожарная опасность. Будьте аккуратны при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что с 16 по 21 августа на востоке Московской области ограничат пребывание людей в лесах, передаёт телеканал «360».

Как заявил зампред правительства региона, такое решение принято в связи с обострением пожароопасной обстановки и установлением на территории земель лесного фонда четвёртого класса пожарной опасности без осадков.

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