Метеоролог Позднякова рассказала, когда в Москве станет прохладнее

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве станет прохладнее.

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что в пятницу атмосферное давление в столице немного понизится, днём возможен кратковременный дождь.

«Дневная температура за счёт увеличения количества облаков станет чуть пониже. В Москве в пятницу будет порядка +25...+27 °С, что тоже подходит под категорию жаркой погоды для города», — отметила Позднякова.

В субботу также ожидается кратковременный дождь, +24...+29 °С.

«Пока официального прогноза на воскресенье ещё нет. Но, скорее всего, в этот день будет где-то +27...+28 °С», — добавила эксперт.

Ранее в разговоре с URA.RU научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал, что на текущей неделе в регионах Западной, Южной Сибири и Урала температура воздуха понизится до осенних показателей.