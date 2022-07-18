Алексей Франдетти рассказал о своих планах в качестве главного режиссёра «Ленкома»

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Алексей Франдетти рассказал о своих планах в качестве главного режиссёра театра «Ленком».
Алексей Франдетти рассказал о своих планах в качестве главного режиссёра «Ленкома»
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova

«Думаю, ничего кардинально меняться не будет. Там по-прежнему будут появляться музыкально-драматические спектакли, которые буду ставить я. А через несколько сезонов, возможно, я рискну поставить и драму с актёрами, которых к тому моменту можно будет назвать моими единомышленниками», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, официальные контакты начнутся на сборе труппы, после чего он будет в течение двух недель ежедневно встречаться с каждым из артистов.

«До сентября я бы не хотел говорить о конкретных названиях — боюсь сглазить. Ведутся переговоры с композитором, который мне очень интересен и, надеюсь, создаст музыку для нашего будущего спектакля», — сообщил Франдетти.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии предложили учредить аналог премии «Золотая маска» для любительских театров.

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