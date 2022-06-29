В Санкт-Петербурге стартовали съёмки спин-оффа «Содержанок»

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В Санкт-Петербурге начались съёмки драматического сериала «Содержанки. Перезагрузка».
В Санкт-Петербурге стартовали съёмки спин-оффа «Содержанок»
  • Фото со съёмок сериала «Содержанки. Перезагрузка»
  • © Онлайн-кинотеатр START

Шоураннером проекта выступила Ирина Сосновая, в качестве продюсера работавшая над оригинальным проектом «Содержанки» и сериалом «Медиатор», а режиссёром стала Ламара Согомонян. Среди продюсеров — исполнительница главной роли Дарья Мороз. Часть съёмок пройдёт в Москве. 

«Московская история, длившаяся три сезона, завершилась: финал проекта вынул из шкафов последние скелеты, расставил все фигуры по своим местам. В «Перезагрузке» мы начинаем другую историю, которая откроет зрителю новых персонажей, а уже знакомых героев поместит в непривычные обстоятельства и раскроет их с неожиданной стороны. А Петербург в «Перезагрузке» — не только место событий, но и один из важных участников этой сатирической драмы», — говорит Ирина Сосновая.

По сюжету с момента финальных событий третьего сезона прошло три года. В жизни героев произошли значительные изменения. Кате (Александра Ревенко) удалось сменить не только социальный статус, переступив порог власти, но и семейный — она вышла замуж за Чистякова (Константин Лавроненко). Карина (Сабина Ахмедова) тоже вышла замуж, а Мила (Марина Зудина) живёт холостяцкой жизнью. Героини встречаются на вечеринке петербургского форума, омрачённой смертью одного из гостей.

Спин-офф «Содержанок» представит зрителям обновлённые образы героев.

«Обсуждая идею «Перезагрузки», мы хотели взглянуть на полюбившихся персонажей с нового ракурса. Моя героиня Лена Широкова даже выглядит по-новому, особенно в сравнении с третьим сезоном. Она отходит от образа бизнес-леди, шик и лоск теперь спрятан, она возвращается к себе, своей «настоящести», и, мне кажется, ей в этом комфортно. Она уже не Лена Широкова из первого сезона, но и не та Лена, которая жила в доме Глеба», — рассказывает Дарья Мороз.

К основному касту сериала присоединились звезда «Майора Грома» Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор», «Этерна: Часть первая», «Заключение»), Наталья Рогожкина («Бывшие», «Шторм», «Вертинский»), Иван Мулин («Перевал Дятлова», «Казнь», «Чёрная весна») и другие актёры.

Сериал выйдет на видеосервисе START.

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