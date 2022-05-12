Музею-заповеднику Монрепо передали бастион и рвы Анненских укреплений XVIII века

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Музею-заповеднику Монрепо в Ленинградской области передали ансамбль Анненских укреплений XVIII века.
Музею-заповеднику Монрепо передали бастион и рвы Анненских укреплений XVIII века
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное правительство.

Соответствующее решение приняло межрегиональное территориальное управление Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

«Имущество было передано парку для проведения научной реставрации и дальнейшего использования в рамках реализации концепции сохранения исторической части Выборга», — заявил зампред областного правительства, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Елизаветинская богадельня Елисеевых на Васильевском острове в Петербурге получила статус регионального памятника.

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