Музею-заповеднику Монрепо передали бастион и рвы Анненских укреплений XVIII века

Музею-заповеднику Монрепо в Ленинградской области передали ансамбль Анненских укреплений XVIII века.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное правительство.

Соответствующее решение приняло межрегиональное территориальное управление Росимущества в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

«Имущество было передано парку для проведения научной реставрации и дальнейшего использования в рамках реализации концепции сохранения исторической части Выборга», — заявил зампред областного правительства, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Елизаветинская богадельня Елисеевых на Васильевском острове в Петербурге получила статус регионального памятника.