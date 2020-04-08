«Погода неустойчивая и резко меняющаяся»: в выходные в Москве ожидаются заморозки

Погода на этой неделе будет неустойчивой и быстро меняющейся, рассказали опрошенные RT синоптики. Они отметили, что приток тёплого воздуха обеспечивает атлантический антициклон. Вплоть до четверга температура в Москве и области будет повышаться, но к выходным снизится и приблизится к климатической норме.

К четвергу, 9 апреля, над Москвой будет господствовать антициклон, осадков не ожидается. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

«Утром в четверг будет прохладно, а дневные температуры заметно превысят норму», — рассказал ведущий специалист центра, добавив, что в пятницу ситуация изменится, потому что столицу пересечёт холодный атмосферный фронт.

«Дома оставаться сложнее»

В Гидрометцентре сообщили, что в ряде регионов за Уралом погода будет способствовать тому, чтобы оставаться дома. Ухудшение погодных условий ожидается на Чукотке, в Томской и Новосибирской областях, на юге Свердловской области и в горных районах Челябинской области. А вот в столице и окрестностях ситуация прямо противоположная.

«В Москве и Центральном округе дома будет оставаться сложнее. Погода в ближайшие дни будет радовать», — сообщила синоптик Гидрометцентра Виктория Дегтярёва.

РИА Новости

© Георгий Зимарев

В Госдуме при этом напомнили, что, несмотря на потепление, гражданам РФ рекомендовано оставаться дома.

«Природа делает своё дело, на улице весна и с каждым днём будет становиться всё теплее. Тем не менее сейчас мы находимся в особых условиях, когда коронавирус интенсивно распространяется... Количество заражённых идёт по нарастающей и, по словам экспертов, будет увеличиваться до конца апреля», — пояснил в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Напомним, по последним данным, число случаев заражения COVID-19 в РФ достигло 7497.

Депутат также отметил, что в России по сравнению с другими странами «ситуация намного мягче», но это не повод терять бдительность. Он подчеркнул, что первыми заразившимися были люди, которые приехали из стран с высокой степенью распространения инфекции, но сейчас уже началось заражение внутри страны.

«Увеличение количества заражённых из числа молодёжи как раз говорит о том, что в прошлые выходные, когда только было объявлено о карантине, люди вышли на улицы, общались и заражали друг друга. Но все мы хотим друг другу добра и здоровья. Давайте это покажем действием. Как бы ни было трудно, необходимо соблюдать режим самоизоляции. Это необходимая мера для всех нас», — подчеркнул Тумусов.

Заморозки и осадки

По оценке научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура к концу недели понизится сразу на 10 °С за один день. Пик тепла прогнозируется в четверг, 9 апреля, когда термометры покажут около +16 °С.

Как пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в субботу, 11 апреля, регион будет «ощущать влияние тыловой части циклона», начнётся поступление холодных воздушных масс. По прогнозу «Фобоса», в течение дня возможны небольшие дожди, термометры покажут не больше +6…+8 °С.

«В ночь на воскресенье вернутся заморозки, мы ожидаем +1…+3 °С. Днём будет антициклональная, преимущественно тёплая и сухая погода с температурой +8…+10 °С. На этой неделе сохранится неустойчивая и резко меняющаяся погода», — подчеркнул синоптик.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, со своей стороны, отметила, что в выходные в столице и области возможны осадки.

«В течение всех выходных ожидаются небольшие осадки. Это могут быть мокрый снег в утренние часы и дождь в дневное время, но это будет небольшое количество осадков. Преобладающие температуры в Москве ночью — около 0 °С», — рассказала RT Позднякова.

Она добавила, что в выходные температура приблизится к климатической норме.