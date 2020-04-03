Вильфанд рассказал о перепадах температур в Москве на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

В беседе с НСН он отметил, что со следующей недели на Москву начинает надвигаться мощный антициклон.

«Суточная амплитуда температур с понедельника будет от -5 °С до +10 °С в Москве и области, и также не исключена гололедица. А во вторник разброс будет уже от -2 °С до +14 °С, и так температура неспешно будет повышаться до конца рабочей недели ежедневно», — уточнил Вильфанд.

Он добавил, что в апреле ожидаются заметные перепады температур, но в среднем они будут выше нормы, а к концу месяца ожидается тренд на потепление.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в беседе с «Газетой.Ru», что россиян ожидает «малиновое» лето.