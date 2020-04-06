Синоптик предупредил о заморозках в ряде регионов России

Заморозки до -4 °С ожидаются в ряде регионов России в начале недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заток холодного воздуха приведёт к тому, что и в Волгоградской, и Астраханской областях вполне вероятны заморозки. Это касается и Ставрополья, и востока Краснодарская края, и Ростовской области», — приводит ТАСС его слова.

Кроме того, заморозки ожидаются и в Поволжье.

«Заморозки будут до -4 °С. Но к четвергу всё существенно изменится — там опять потеплеет», — сказал Вильфанд.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какая погода ожидается в Москве и области на следующей неделе.