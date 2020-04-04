Синоптики рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какая погода ожидается в Москве и области на следующей неделе.

«Сейчас наступает период более прохладной погоды. Столичный регион уже оказался в зоне одного из холодных фронтов, после него температура воздуха начнёт постепенно понижаться», — заявила Позднякова.

По словам синоптика, предстоящей ночью будет проходить ещё один холодный атмосферный фронт.

«В понедельник существенных осадков не ожидается, ночь будет ещё прохладной, но днём начнётся адвекция более тёплого воздуха, температура повысится до +8... +10°С. Практически до конца недели погоду будет определять антициклон, осадков с ним не ожидается. В конце периода ночью до +5… +6°С, днём до +15... +17°С», — добавила специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 6 апреля температура воздуха в Москве начнёт постепенно увеличиваться.