Необычные достижения: тест о Книге рекордов Гиннесса

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Татьяна Худякова
27 августа 1955 года в свет вышел первый выпуск Книги рекордов Гиннесса. Она была издана по заказу одноимённой пивоваренной компании. Эта идея пришла в голову её владельцу случайно. Однажды в пабе он поспорил о том, какая птица самая быстрая в Европе. Спустя три года аналогичный спор повторился. Владелец решил, что в пабах часто возникают подобные дискуссии — и посетителям в таких случаях нужен универсальный справочник. Изначально книга была сборником интересных научных фактов, но со временем всё больше людей стремились попасть на её страницы, ставя порой весьма необычные рекорды. Пройдите тест и проверьте, сможете ли вы угадать, какой рекорд действительно вошёл в книгу Гиннесса, а какой мы придумали сами.
Необычные достижения: тест о Книге рекордов Гиннесса
  • Reuters
  • © Jason Redmond

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