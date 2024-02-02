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Дракула и Франкенштейн: тест RT о классике ужасов

Тест RT о классике ужасов

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RT
Мэри Шелли, Говард Лавкрафт, Брэм Стокер, Эдгар Аллан По — классики зарубежной литературы ужасов. Пожалуй, без них этот жанр невозможно себе представить — такое влияние они на него оказали. Хорроры писали и русские классики: от Николая Гоголя до Александра Грина. Пройдите тест RT и проверьте свои знания «ужасной» литературы.
Дракула и Франкенштейн: тест RT о классике ужасов
  • © Universal Pictures/The Mirisch Corporation/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

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