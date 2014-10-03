После того как Донецк из-за кризиса вышел из игры, Игорь Коломойский из Днепропетровска и его группа «Приват» распространили свое влияние по всей Украине, отмечает Realpolitik.tv. Издание уверяет, что Киеву такая конкуренция не по нраву и жесткой конфронтации не миновать.

Французский журналист высмеял коллег, выставляющих Россию врагом

По мнению бизнесмена и журналиста издания realpolitik.tv Ксавье Моро, французские СМИ порой освещают события на Украине чересчур карикатурно, и от этой грубой лжи устали даже не самые грамотные в политическом плане читатели. Пресса всячески пытается выставить Россию врагом, с чем Моро в корне не согласен. В своей статье он заявляет, что эта страна просто создана для того, чтобы быть главным союзником Франции в Европе.